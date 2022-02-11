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Факты / Украина / Политика

ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицына

Марта Бондаренко редактор ленты
ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицына

Сегодня, 11 февраля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому по делу о получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды, где фигурирует депутат Киевсовета от “Слуги народа” Владислав Трубицын.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Этим подозреваемым является Сергей Кузьминых. Суд еще 8 февраля пытался избрать ему меру пресечения, однако впоследствии заседание перенесли на 11 февраля.

Отметим, что у Кузьминых есть возможность внесения залога в размере 2 481 000 гривен.

После оглашения решения соучастника взяли под стражу в зале суда. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Если подозреваемый внесет назначенный залог, его отпустят из-под ареста, однако он обязан будет соблюдать следующие процессуальные обязанности:

  • не покидать населенный пункт, где проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;
  • сообщать об изменении месяца жительства;
  • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу паспорт для выезда за границу.

Также подозреваемый должен носить электронное средство контроля.

Решение суда будет действовать до 8 апреля 2022 года включительно.

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Напомним, что 9 февраля детективы НАБУ разоблачили на получении 1,26 млн грн взятки депутата Киевского горсовета от Слуги народа Владислава Трубицына, помощника депутата, директора коммунального предприятия, двух заместителей директоров КП и приближенное к депутату лицо.

Самого Трубицына задержали, сейчас он находится в СИЗО.

Источник: ВАКС

Фото: Pixabay

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