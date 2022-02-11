Сегодня, 11 февраля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому по делу о получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды, где фигурирует депутат Киевсовета от “Слуги народа” Владислав Трубицын.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Этим подозреваемым является Сергей Кузьминых. Суд еще 8 февраля пытался избрать ему меру пресечения, однако впоследствии заседание перенесли на 11 февраля.

Отметим, что у Кузьминых есть возможность внесения залога в размере 2 481 000 гривен.

После оглашения решения соучастника взяли под стражу в зале суда. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Если подозреваемый внесет назначенный залог, его отпустят из-под ареста, однако он обязан будет соблюдать следующие процессуальные обязанности:

не покидать населенный пункт, где проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;

сообщать об изменении месяца жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу паспорт для выезда за границу.

Также подозреваемый должен носить электронное средство контроля.

Решение суда будет действовать до 8 апреля 2022 года включительно.

Напомним, что 9 февраля детективы НАБУ разоблачили на получении 1,26 млн грн взятки депутата Киевского горсовета от Слуги народа Владислава Трубицына, помощника депутата, директора коммунального предприятия, двух заместителей директоров КП и приближенное к депутату лицо.

Самого Трубицына задержали, сейчас он находится в СИЗО.

Источник: ВАКС