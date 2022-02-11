Зеленский: Нацсопротивлением и теробороной должны заниматься профессионалы

Организацией национального сопротивления и территориальной обороны должны заниматься исключительно профессионалы, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

– Все, особенно руководители на местах, должны четко понять, что есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные, исключительно профессионалы. Помогать им – это хорошо, но иногда не мешать им – намного лучше, – отметил глава государства.

По его мнению, в вопросах национальной безопасности нет места для политики, интриг, спекуляций и хаоса, поэтому должно быть полное взаимодействие власти всех уровней и понимание зоны своей ответственности в построении эффективной модели теробороны и национального сопротивления.

– Это надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, что вместе образует основу сильного государства, – сказал Зеленский.

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон Об основах национального сопротивления, который является частью комплексной обороны государства.

В частности, документом предусмотрен комплекс мер по максимально широкому вовлечению граждан Украины в обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживание и отпор агрессии.

Составляющей национального сопротивления являются территориальная оборона.

Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления принадлежит Силам специальных операций ВСУ.