Как прошли переговоры Макрона в России и почему его победа на выборах важна для Украины

Прорыва не случилось — таков итог визита в Украину и Россию президента Франции Эммануэля Макрона.

В Киеве опасались, что Париж может попасть под влияние Москвы, однако этого не произошло. Но и убедить Путина отвести войска от украинской границы французский лидер не смог.

Макрон стремился утвердить себя в качестве ключевого посредника, который, в частности, представляет всю Европу. Для Парижа также чрезвычайно важно отвести нападение России на Украину.

В Париже возмущенно восприняли тот факт, что Путин говорил с Байденом о европейском кризисе без европейцев. Французская пресса отмечает, что главный результат визита — Макрон не пошел на уступки под давлением Путина. Так же, как и президент США Джо Байден.

Однако отмечают и разочарование Макрона, ведь ничего, кроме ультиматумов, в Кремле он не услышал. Хотя Макрон и гордится своим умением вести переговоры. Именно поэтому он с 2017 года пытается провести перезагрузку отношений с Россией.

— Макрон пришел во власть из экономического круга, большого политического опыта у него не было. Человек он молодой, довольно самоуверенный. Он думал, что сможет преуспеть там, где другим не удалось. В Москве он выглядел атлантом, поддерживающим небо, чтобы оно не упало ни на него, ни на Европу, — отмечает французский эксперт, журналистка и писательница Галина Аккерман.

Макрон одержал победу на выборах 2017 года с обещанием усилить роль Франции в мире и сделать политику более близкой к людям.

Фактически президент страны делает все, чтобы вписать себя в историю. Сейчас же, когда до первого тура французских президентских выборов два месяца, дипломатическая победа для Макрона была бы успехом.

Для Парижа нормандский формат важен, подчеркивает аналитик по вопросам безопасности и информации, основатель Info ops France Денис Колесник. Но пространство для маневра у Франции невелико, поэтому пока единственный плюс для них — продолжительность политических переговоров.

— Что может сделать Франция? Попытаться достичь компромисса с Москвой и Киевом. Но вопрос, возможен ли этот компромисс? Есть Москва, которая настаивает на Минске, и Украина, которая не хочет выполнять Минский договор под российским соусом, — подчеркивает Денис Колесник.

Еще в 2017 году во время первой встречи с Путиным, Макрон определил свою стратегию – встречаться и говорить правду в глаза.

— Диалог любой ценой. Он приобрел эту черту, когда учился в колледже иезуитов, – отмечает Галина Акерман.

Еще тогда Макрон поразил Путина тем, что назвал Russia Today и Спутник не масс-медиа, а инструментами пропаганды.

— Были также попытки российских интернет-троллей и хакеров вмешаться во внутреннюю политику Франции. Поэтому перед выборами Париж отслеживает иностранные информационные вмешательства, — указывает Денис Колесник.

Колесник подчеркивает, что у Франции нет розовых очков. Там понимают, как Россия ведет информационные кампании. Особенно — в предвыборный период. У них уже созданы органы, наблюдающие за информационным влиянием иностранных государств.

Еще одна тема переговоров России и Франции – Африка. Париж имеет тесные связи со своими бывшими колониями. Москва же агрессивно вмешивается в дела континента, использует частные военные компании и пытается контролировать полезные ископаемые.

— С Россией говорят, потому что Россия создает проблемы. Например, в Африке, Ливии, Сирии и Украине, — анализирует Денис Колесник.

Для Украины победа Макрона — лучший сценарий. Ведь он последовательно выступает за территориальную целостность нашего государства.

Единственные, кто критиковал президента Франции за недостаточную поддержку, – Партия зеленых. Она даже предлагала провести международный саммит в Киеве в поддержку Украины. Об этом в эксклюзивном интервью Фактам рассказал представитель лидера партии Янника Жадо Убер Жюльен-Лаферьер.

— Мы полностью поддерживаем суверенитет Украины – без каких-либо дискуссий. Мы призвали президента Макрона поехать в Киев. Хорошо, что он на днях сделал это. Мы призываем не только использовать весь потенциал Франции, но и провести международную конференцию в Киеве. Для нас очевидно, что Россия – агрессор, Украина – жертва. И надо использовать все возможности норманнского и минского форматов. Сейчас тест для Европы – сможем ли мы проводить общую политику. И этот тест предложил нам президент Путин, — говорит Убер Жюльен-Лаферьер.

Галина Акерман отмечает, что остальных кандидатов в президенты Франции можно отнести к категории тех, кто стремится понять Путина и принять его аргументы. По ее словам, за последние годы часть избирателей перешла к правым политическим силам и даже — крайне правым.

— Во Франции произошел большой крен вправо. Политика Путина вызывает у определенной части общества уважение. Большинству французов импонирует военная сила, а имперские амбиции воспринимаются нормально. Во Франции крайние правые выступают против ЛГБТ. И это близко к тому, что происходит в России. Общий взгляд на семейные ценности и традиции, — говорит Галина.

По последним социологическим опросам, на втором месте рейтинга — лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Она не скрывает дружеского отношения к Путину и обещает вывести Францию из интегрированного командования НАТО, реформировать ЕС, уменьшив его полномочия.

При этом деньги на партию берет в России и союзной Кремлю Венгрии.

— Ле Пен говорит: “Нравится нам это или нет, Украина пребывает в зоне российских интересов. А что касается кредитов, то французские банки не дают займа, поэтому надо было искать где-то еще”. Дала Россия, — напоминает Денис Колесник.

На третьем месте — представитель правой партии Республиканцы Валери Пекресс, которая выступает за традиционную французскую политику и за диалог с Москвой.

В то же время, в своем блоге женщина не скрывает любви к русской литературе. В детстве она выучила русский язык, а в 80-е годы ездила в СССР в пионерский лагерь в Крыму.

Лишь на полпроцента от нее отстает политический журналист Эрик Земмур, который ведет довольно скандальную кампанию.

— Эрик Земмур считает, что ради мира следует согласиться с требованиями Путина не принимать Украину в НАТО. Он призывает Францию выйти из интегрированного командования НАТО, но остаться в политической составляющей альянса, чтобы заблокировать вступление Украины, — рассказывает Денис Колесник.

И хотя французы много читают об угрозе нападения России на Украину, их больше интересует экономическая ситуация в стране.

— Французам кажется, что война — это далеко и не про них. Это ошибка, по-моему, — заключает Галина Акерман.

Согласно опросу, Макрон имеет все шансы выиграть как в первом, так и во втором турах.

По данным французской исследовательской группы BVA, рейтинг президентских выборов выглядит так:

Эммануэль Макрон — 25%

Ле Пен — 17%

Валери Пекресс — 14,5%

Эрик Земмур — 14%