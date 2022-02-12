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Зеленский ввел в действие санкции против телеканала НАШ: что они предусматривают

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала НАШ: что они предусматривают

Президент Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканала НАШ Евгения Мураева.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 11 февраля 2022 г. О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) — говорится в документе.

Контролировать выполнение этого решения, которое вступает в силу со дня опубликования, будет СНБО.

Санкции предусматривают следующее:

  • блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;
  • ограничение или прекращение предоставления коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и т.д.

Согласно указу, санкции вводятся против ООО Наша Прага, ООО Наш24, ООО Наш 365 и кипрской компании Demosena Investments Ltd., которая является владелицей всех этих компаний.

Санкции вводятся на пять лет.

Напомним, что 11 февраля Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции против телеканала НАШ, который принадлежит экс-нардепу Верховной Рады Евгению Мураеву.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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