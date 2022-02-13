В понедельник, 14 февраля, в Верховной Раде Украины состоится совещание по безопасности. На нем будет председательствовать секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера ВР Руслана Стефанчука Мария Дейнеко. По ее словам, совещание запланировано на 16.00.

– На 16.00 14 февраля запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации с безопасностью вокруг и внутри Украины, — подчеркнула Дейнеко.

В закрытом совещании, кроме секретаря СНБО, примут участие:

• руководство ВР;

• представители депутатских фракций и групп;

• председатели парламентских комитетов по вопросам национальной безопасности, по вопросам правоохранительной деятельности, а также по вопросам внешней политики.

Формат и место проведения совещания Дейнеко не уточнила.

Следует отметить, что в воскресенье, 13 февраля, планировалось проведение закрытого совещания руководителей парламентских фракций с силовиками и представителями экономического блока. В нем должны были принять участие министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, руководство разведки и Службы безопасности, руководители Нацбанка, Министерства финансов. Ожидалось и присутствие премьера Дениса Шмыгаля.

Однако это закрытое совещание перенесли на понедельник, 14 февраля.

А 12 февраля спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук провел совещание с представителями депутатских фракций и групп. По его результатам Стефанчук заверил, что ВР могут перевести на непрерывный режим работы, если возникнет такая необходимость.