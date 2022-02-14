Зеленский обсудил с Байденом гарантии безопасности и пригласил в Украину: детали разговора

В ходе телефонной беседы президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского Джо Байдена в Украину и обсудил гарантии украинской безопасности.

Как сообщили в Офисе президента, лидеры обменялись имеющейся информацией вокруг ситуации с безопасностью Украины. Они также обсудили пути деэскалации и всеобщую оценку ситуации на границе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское государство готово к любому развитию ситуации и понимает все текущие риски.

– Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой, – подчеркнул президент Зеленский.

Он также отметил шаги Соединенных Штатов и других партнеров, продолжающих оказывать нам действенную поддержку.

– Мы ее чувствуем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил Джо Байдена за непреклонную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили гарантии безопасности нашего государства и украинский президент отметил, что без безопасности в Украине не может быть безопасности в Европе.

Президенты согласились с продолжением дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности, а Владимир Зеленский особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта.

Собеседники обсудили шаги по деэскалации и достижению мира в рамках всех имеющихся переговорных форматов.

Президент Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины.

— Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия — залог безопасности нашего государства, — сказал украинский лидер.

Стороны также обсудили санкции из-за эскалации агрессии Россией.

Во время разговора также говорилось о повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

Владимир Зеленский пригласил Джо Байден посетить Украину с визитом.

— Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации, — сказал президент Зеленский.

Вечером 13 февраля стало известно, что президенты провели телефонный разговор и обсудили вопросы безопасности и экономики, но подробностей беседы не было.

Накануне Джо Байден общался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этого разговора стороны обсудили угрозу нового российского нападения на Украину. Президент США также предупредил российского лидера, что при вторжении в Украину, Россия терпит быстрые и серьезные потери со стороны стран Запада.