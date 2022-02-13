В воскресенье, 13 февраля, состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, темой переговоров будет ситуация с безопасностью.

Разговор двух лидеров должен состояться в ближайшие часы.

– В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом, — отметил Никифоров, не сообщив других деталей.

В последний раз лидеры Украины и США разговаривали 27 января. Среди ключевых тем были деэскалация ситуации на границах Украины, военная помощь со стороны США и финансовая поддержка Украины.

Накануне Джо Байден провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они касались информации об угрозе нового нападения России на Украину. Байден предупредил хозяина Кремля, что если РФ вторгнется в Украину, США и другие союзники нанесут этой стране быстрые и серьезные потери.

Читайте Госдеп США приказал дипломатам на некритически важных должностях уехать из Киева

Источник: Facebook Сергея Никифорова