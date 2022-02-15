Не планирует агрессивных действий против Украины: Резников о разговоре с министром обороны Беларуси

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал подробности разговора с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

— Моя оценка – сегодня она точно не тревожна, точно отсутствие каких-либо причин собирать чемоданы и куда-то ехать. Мы остаемся здесь, работаем и никуда не планируем ехать, кто бы что ни думал. Из хорошего — у меня сегодня утром был часовой телефонный разговор с министром обороны Беларуси. Мы с ним общались с утра, пользуясь тем, что в свое время в 2021 году было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Беларусью о взаимодействии, диалоге о проведении тех или иных военных учений.

Резников отметил, что министр обороны Беларуси выразил заверения, что страна не планирует никаких агрессивных действий против Украины.

— Мы сегодня сделали обмен, выражая свои беспокойства и задавая вопросы друг другу по поводу учений, которые проходят сегодня в Беларуси. Мы сняли много предостережений во время этого разговора. Он мне объяснил, что происходит. Мы договорились о том, что теперь будут на уровне взаимодействия наши атташе по военным вопросам. Завтра уже будет присутствовать наш атташе по приглашению Министерства обороны Беларуси на полигоне, где будут проходить учебные стрельбы. Он заверил меня, что они не будут в сторону Украины, а наш атташе будет наблюдать за этим. Соответственно, их атташе будет присутствовать на наших учениях. И снова наш атташе приедет на учения, которые состоятся в Беларуси уже 19 февраля.

Министр обороны Украины обратил внимание на количество российских военных, которые находятся на совместных учениях с Беларусью. Хренин рассказал Резникову, что это временно, поскольку военные учения были запланированы заранее.

– Генерал Хренин заверил меня, что никаких агрессивных действий со стороны Беларуси не хотят и не будут делать – это оборонные учения. Он заверил меня, что Вооруженные силы Российской Федерации у них находятся временно во время этих учений. Я обратил внимание на количество вооруженного контингента ВС РФ, и нам точно известно, где именно они находятся. Он еще раз заверил, что это временный момент для проведения запланированных учений.

В ответ Резников дал понять министру обороны Беларуси, что Украины не имеет никаких агрессивных планов. Правительство намерено решать все вопросы только политико-дипломатическим путем.

— В ответ я дал ему понять, что у нас тоже происходят учения сугубо оборонного характера на всей Украине. Никаких агрессивных планов против Беларуси у нас нет. Более того, никаких группировок, которые настроены на решение вопроса о временно оккупированном Донбассе, то есть ОРДЛО, Вооруженные силы Украины не имеют, потому что там живут украинские граждане. Мы будем решать все вопросы только политико-дипломатическим путем. Мы договорились, что продолжим наш диалог и в случае возникновения любых нюансов. Провокаций не должно быть. Если будут сомнения с обеих сторон, мы немедленно будем коммуницировать на уровне Минобороны и МИД.