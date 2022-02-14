В Верховной Раде подготовили проект постановления об обращении к международным организациям из-за агрессии России и ситуации на границах Украины.

Об этом проинформировал сегодня во время согласительного совета депутатских фракций и групп спикер парламента Руслан Стефанчук.

Обращение ВР будет адресовано Организации Объединенных наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, а также парламентским ассамблеям ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС (Организации черноморского экономического сотрудничества).

По словам Стефанчука, постановление в ближайшее время будет зарегистрировано в парламенте.

– В ближайшее время будет зарегистрировано уже подписанное инициаторами постановление Верховной Рады авторства руководства парламента об обращении ВР к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, парламентской Ассамблее ОБСЕ, парламентской ассамблее НАТО, парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствам парламентов всего мира в связи с эскалацией России и ситуацией с безопасностью вокруг Украины, — подчеркнул Стефанчук.

Он попросил включить документ в повестку дня, чтобы рассмотреть его в стенах парламента в ближайшее время. Перед внесением в зал заседаний постановление должен рассмотреть профильный комитет.

На днях Украина обратилась с требованием к России предоставить объяснения по поводу военной деятельности в приграничных районах. На ответ Москве дали 48 часов, однако четких объяснений Киев так и не получил.

В связи с этим Украина созывает заседание стран-участниц ОБСЕ, включая РФ, чтобы обсудить вопрос наличия российских войск у украинских границ.