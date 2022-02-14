СНБО в Раде не будет: Данилов встретится с главами фракций и членами Кабмина

14 февраля в 16.00 в Верховной Раде секретарь СНБО Алексей Данилов встретится с главами фракций и членами Кабмина. Это будет не заседание Совбеза, объяснила в эфире телеканала Рада народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

– Заседание СНБО не состоится. Состоится просто встреча под председательством Алексея Данилова с руководителями фракций и членами Кабмина. Чтобы быть корректными, не будет заседания СНБО, – уточнила она.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на согласительном совете выразила надежду, что эта встреча даст полное представление о ситуации на границах Украины.

– Надеюсь, что мы наконец-то полноценно скоординируем сотрудничество с блоком по безопасности, – отметила нардеп.