Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал украинцев доверять только официальным государственным сайтам и анализировать все, что сейчас распространяется в инфопространстве.

– В социальных сетях и СМИ в последнее время распространяется значительное количество сообщений дезинформационного содержания, что приводит к паническим настроениям в обществе, – отметил он.

Шкарлет просит каждого сохранять спокойствие и трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами.

— Учреждения образования по-прежнему продолжают свою работу в обычном режиме. Образовательный процесс продолжается. Никаких решений о его приостановлении нет, — подчеркнул министр образования и науки.

Однако он отметил, что формат обучения зависит только от уровня эпидемической опасности в областях Украины.

Шкарлет попросил украинцев доверять информации только с официальных сайтов Вооруженных сил Украины, Министерства обороны, Верховной Рады и Офиса президента.

Источник: Сергей Шкарлет