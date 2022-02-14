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Факты / Украина / Политика

Шкарлет опроверг информацию о прекращении образовательного процесса в школах и университетах

Юля Захарченко редактор ленты
Сергей Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал украинцев доверять только официальным государственным сайтам и анализировать все, что сейчас распространяется в инфопространстве.

– В социальных сетях и СМИ в последнее время распространяется значительное количество сообщений дезинформационного содержания, что приводит к паническим настроениям в обществе, – отметил он.

Шкарлет просит каждого сохранять спокойствие и трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами.

— Учреждения образования по-прежнему продолжают свою работу в обычном режиме. Образовательный процесс продолжается. Никаких решений о его приостановлении нет, — подчеркнул министр образования и науки.

Однако он отметил, что формат обучения зависит только от уровня эпидемической опасности в областях Украины.

Шкарлет попросил украинцев доверять информации только с официальных сайтов Вооруженных сил Украины, Министерства обороны, Верховной Рады и Офиса президента.

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Источник: Сергей Шкарлет

Фото: УНИАН

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