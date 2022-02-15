Разрешение терробороне выполнять задачи в зоне боевых действий: закон принят за основу

Верховная Рада приняла за основу изменения в закон, позволяющие силам терробороны выполнять задачи в зоне боевых действий.

Речь идет о законе Об основах национального сопротивления (№6521). За соответствующее решение проголосовали 304 народных депутата.

Нардепы также проголосовали за сокращение вдвое сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

В заключении профильного комитета отмечается, что принятие изменений в закон о нацсопротивлении обеспечит возможность проведения более эффективных общегосударственных, военных и специальных мер при противодействии военным угрозам.

В частности, изменениями предлагается “исключить ограничения относительно выполнения задач терробороной именно до момента развертывания в пределах соответствующей территории группировки войск (сил) и/или группировки объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отражению вооруженной агрессии против Украины, а также предусматривается возможность осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий”.

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении закон №5557 Об основах национального сопротивления, которое является частью комплексной обороны государства. Документ вступил в силу 1 января 2022 года.

Национальное сопротивление предусматривает комплекс мер по широкому вовлечению граждан Украины в обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживание и отпор агрессии.

Одной из составляющих нацсопротивления является территориальная оборона.