Мне его доверили люди: надреп Трухин объяснил, почему не будет сдавать свой мандат

Народный депутат Александр Трухин, попавший в скандальное ДТП на Бориспольской трассе, не планирует отказываться от своего мандата.

Об этом он заявил 15 февраля во время беседы с журналистами. Политик объяснил это тем, что имеет достаточно много незаконченных дел в своей должности и хочет рассчитывать на доверие своих избирателей.

— Мне мандат доверили люди, я работаю и есть еще определенные невыполненные вещи, которые я буду делать в должности народного депутата. Поэтому, когда, наверное, закончу, тогда наверное будут какие-то мысли или вопросы… То есть у человека всегда должен быть смысл, – заверил он.

После ответа на этот вопрос Александр Трухин отказался продолжать диалог и поспешил в Верховную Раду.

ДТП с участием Трухина

О том, что на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием нардепа Александра Трухина, стало известно 23 августа.

На своей Audi тогда еще представитель Слуги народа въехал в машину впереди. Как выяснилось, среди пострадавших в результате аварии был председатель комитета арбитров УАФ Лучано Луччи.

Травмы разной степени тяжести получили шесть человек, среди них двое детей. К счастью, обошлось без погибших.

Видео с боди-камеры патрульного полицейского в публичном пространстве появилось только 1 февраля.

На кадрах заметно, что Александр Трухин разговаривает и ведет себя как бы в состоянии опьянения. Он открыто предлагал взятку полицейскому, а также пытался покинуть место ДТП, объясняя это важными делами народного депутата.

На следующий день после появления скандального видео Александр Трухин был исключен из партии Слуга народа: это решение поддержал не только глава фракции Давид Арахамия, но и президент Владимир Зеленский.

В ответ на это нардеп признался, что ему стыдно за случившееся, а также заявил о готовности сложить депутатский мандат.

Источник: BIHUS Info

Фото: Александр Трухин