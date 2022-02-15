Во вторник, 15 февраля, народные депутаты соберутся на пленарное заседание в стенах Верховной Рады – впервые за последние две недели.

Заседание украинского парламента начнется в 10.00. Трансляция будет доступна онлайн на сайте Факты ICTV.

В повестке дня есть ряд законопроектов для рассмотрения как в первом, так и во втором чтениях.

Так, народные избранники планируют рассмотреть во втором чтении проект закона № 4668 об определении 1 марта как даты ежегодной индексации пенсий и равных условиях перерасчета выплат для разных категорий пенсионеров.

Есть в повестке дня и законопроект № 6521 о возможностях для территориальной обороны выполнять задачи в районах ведения военных или боевых действий. Этот документ хотят рассмотреть в первом чтении.

Кроме того, к первому чтению предложены проекты законов: о господдержке кинематографии (№ 6194); об административной ответственности за нарушение таможенных правил (№ 6051); о прозрачности местного самоуправления (№ 6401) и другие.

Еще ряд законопроектов депутаты должны рассмотреть во втором чтении: о защите прав и интересов ребенка (№ 5330-1); о развитии систем накопления энергии (№ 5436-д); об изменениях в Уголовный кодекс для реализации закона О предотвращении антисемитизма в Украине (№ 5110) и другие.

Кроме того, нардепы планируют принять постановление об отчете парламентской Временной следственной комиссии относительно проверки и оценки состояния акционерного общества Укрзализныця.

Следует отметить, что уже в ближайшее время Верховная Рада собирается обратиться к международным организациям из-за агрессии России и ситуации на украинской границе.