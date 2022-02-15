Во вторник, 15 февраля, после двухнедельного перерыва Верховная Рада Украины вернется к работе в режиме пленарных заседаний.

Заседание парламента традиционно начнется в 10.00.

После выступлений и объявлений нардепы утвердят повестку дня седьмой сессии ВР, после чего перейдут к рассмотрению законопроектов.

Так, ко второму чтению предложен проект закона № 4668 об усовершенствовании пенсионного законодательства. Он предусматривает определение даты ежегодной индексации пенсий – 1 марта, осуществление такого перерасчета пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров на общих условиях.

Кроме того, для включения в повестку дня ВР и принятия решения предложен законопроект № 6521 о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных/боевых действий. Соответствующие изменения предлагается внести в закон Об основах национального сопротивления.

В первом чтении нардепы также рассмотрят законопроекты:

• об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (№ 6051);

• об обеспечении прозрачности местного самоуправления (№ 6401);

• об усовершенствовании регулирования нотариальной деятельности (№ 5644);

• о государственной поддержке кинематографии в Украине (№ 6194).

В то же время для рассмотрения во втором чтении включены проекты законов:

• о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины для реализации закона О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине (№ 5110);

• о зачислении акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования табачных изделий (№ 5719);

• об Общегосударственной социальной программе Питьевая вода Украины на 2022 – 2026 годы (№ 5723);

• о развитии систем накопления энергии (№ 5436-д);

• о защите прав и интересов ребенка (№ 5330-1);

• об урегулировании вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сочувствия (№ 5736).

Народные избранники также планируют заслушать отчет Временной следственной комиссии ВР относительно проверки и оценки состояния Укрзализныци.

Следует отметить, что в Верховной Раде подготовили проект постановления об обращении к международным организациям из-за российской агрессии и ситуации на границах Украины. Документ хотят рассмотреть в ближайшее время.