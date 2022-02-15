Рада обратилась к ООН, Европарламенту и другим организациям из-за агрессии РФ

Народные депутаты 326 голосами поддержали проект постановления №7045 об обращении Верховной Рады в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительства и парламенты иностранных государств в связи с эскалацией РФ ситуации вокруг Украины.

Спикер парламента Руслан Стефанчук, представляя проект постановления, подчеркнул, что таким образом Верховная Рада осуждает действия страны-агрессора, направленные на безосновательную военную агрессию против Украины.

Он также призвал ведущие международные организации и партнеров Украины продолжать принимать меры по сдерживанию военных планов РФ относительно Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, заверив, что Украина готовит ответ на все возможные агрессивные действия России.

По его словам, отпор агрессору сможет дать украинская армия, которая сейчас в разы сильнее, чем восемь лет назад.

Глава государства также призвал всех государственных служащих, уехавших или планирующих уехать из Украины, вернуться на территорию страны в течение 24 часов.