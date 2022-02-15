Война отменяется: почему не стоит верить в наступление РФ 16 февраля

В последние дни мы видим большое количество сообщений о подготовке к наступлению России на Украину.

В то же время украинские власти призывают не паниковать и трезво оценивать ситуацию. Так что давайте посмотрим только на факты вокруг нового вторжения России.

Нападение России 16 февраля?

Новый виток информационной волны из-за очередной эскалации со стороны России начался 11 февраля вечером после сообщения советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что в Кремле могут принять соответствующее решение до завершения зимней Олимпиады в Пекине.

Вскоре после этого появились “инсайды” о том, что американский президент Джо Байден назвал датой эскалации 16 февраля, что удивило всех украинских дипломатов.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить соответствующую информацию от разведки США и что наше государство готово к любому развитию событий.

14 февраля глава государства обратился к нации, чтобы еще раз подтвердить готовность Украины.

— Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, оснащение и планы. Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это в разы более сильная армия, чем восемь лет назад, – сказал Зеленский.

То есть не стоит ожидать событий, подобных тем, что мы наблюдали в 2014 году.

Кроме того, в настоящее время нет данных, свидетельствующих о полномасштабном наступлении.

— Я говорю о полномасштабном наступлении. Еще раз подчеркиваю, мы его сегодня не видим. Могут ли быть какие-то неурядицы со стороны РФ? Да, могут. Мы к этому готовы, мы понимаем, – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Полеты в Украину

Проблем добавляли и сообщения о возможном закрытии неба над Украиной. Власти быстро опровергли подобные заявления, но лизингодатели уже отреагировали.

Некоторые из них запретили своим самолетам заходить в воздушное пространство Украины, а кое-кто требовал вернуть свои самолеты на хранение в другие страны.

Например, нидерландская авиакомпания KLM приостановила полеты в Киев, а Turkish Airlines позволили вернуть билеты на рейсы в Украину.

МАУ пришлось отправить пять самолетов в Испанию по требованию лизингодателей, а затем еще два, уменьшив количество самолетов до 13. Но это решение не должно повлиять на количество рейсов. Также недавно Bees Airline отправила один из своих самолетов во Францию.

Многие авиакомпании наблюдают за развитием ситуации, но продолжают полеты в Украину.

В то же время, по данным портала Flightradar24, за последнюю неделю количество вылетов из украинских аэропортов остается примерно на том же уровне, что и месяц назад.

Дипломаты уезжают из Украины?

Усиливали негативные настроения и рекомендации дипломатам некоторых стран покинуть посольства. Лишь несколько стран подтвердили рекомендации по возвращению части дипломатов:

США;

Канада;

Германия;

Великобритания;

Австралия.

А Россия решила “оптимизировать” штаты загранучреждений в Украине.

Соединенные Штаты, Великобритания и Германия также рекомендовали гражданам уехать с территории Украины. В общей сложности 42 страны рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

Показательно, что этого не сделали Франция, которая является одним из наших крупнейших союзников в противостоянии РФ, Россия и Китай, который достаточно близок с Москвой.

К рекомендациям эвакуироваться нужно относиться с пониманием, особенно в отношении стран, которые очень косвенно ориентируются в конфликте, начатом Россией в 2014 году.

Они беспокоятся о безопасности собственных граждан, и когда в инфопространстве постоянно раздуваются тезисы о “неизбежном вторжении” РФ в Украину – рекомендации покинуть страну становятся логичным шагом.

Соединенные Штаты, которые наиболее осведомлены в ситуации, скорее всего, играют на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, что заботятся о безопасности граждан.

Евросоюз, наоборот, успокаивает и утверждает, что не намерен закрывать представительства стран-членов в Киеве.

Почему изменился градус риторики по отношению к РФ?

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов считает, что сообщения от США и их союзников – попытка активизировать Европу в противостоянии с РФ.

— США, Великобритания и их союзники своими заявлениями о неминуемой войне заставляют все европейские страны НАТО определиться со своей политической позицией. США своими действиями радикализируют обстановку в Европе, чтобы европейские страны создали единый фронт поддержки Украины, и таким образом разломали сепаратные договоренности с Путиным о невмешательстве, – считает Бутусов.

В таком нагнетании ситуации со стороны коллективного Запада может быть и другая цель – раскрыть планы государства-агрессора, ведь в таком случае их сложно будет реализовать.

– Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо, – написала 12 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Будет ли эскалация на Донбассе?

В то же время глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что нынешняя ситуация похожа на “войну нервов”.

Главное для нас – оставаться спокойными и уравновешенными, но нельзя исключать и эскалации на оккупированных территориях.

— Есть немалый риск, что Кремль действительно может пойти на военную авантюру против Украины хотя бы для того, чтобы напугать Запад реальной войной и попытаться нанести Украине военное поражение, чтобы склонить нашу страну к очередному “миру” на российских условиях, – пишет Фесенко.

Нападение из Беларуси?

Конечно, никто не исключает и нового витка эскалации, выходящего за пределы оккупированных территорий.

В западных СМИ вспоминают о сценарии нападения из Беларуси и попытке взять Киев, с чем отчасти и связаны опасения других стран.

Но атаковать Киев с севера – сверхсложная задача, считает министр обороны Алексей Резников.

– Я в этот сценарий, честно и откровенно говорю, – не верю. Атака на Киев возможна только с севера, то есть с территории Республики Беларусь. Не забывайте, что у нас 1 тыс. км с Беларусью, из которых около 750 км – болота, заросли, очень сложный рельеф, поэтому не в каждом месте, в принципе, легко перейти эту границу, – сказал министр в эфире Свободы слова на ICTV .

Кроме того, Россия заявила о начале отвода войск после завершения учений. Но придется еще наблюдать, чтобы убедиться, что рисков на северном направлении не осталось.

Цели России

Цель таких “маневров” неизменна – политическое давление на Украину и ее союзников.

– Это сугубо политическая игра, Россия сегодня вообще не готова к войне. Если бы в 20-50 км от границы сосредотачивали войска и накапливали материальные запасы, тогда можно было бы говорить, что они готовятся к наступлению, – объясняет военный эксперт Олег Жданов.

Конечно, Кремль мог бы использовать и энергетические рычаги, но это заставило бы страны Европы усомниться в целесообразности запуска Северного потока-2.

Поскольку договариваться Москва не умеет, то приходится искать иные рычаги воздействия. А дестабилизация украинского общества сыграла бы на руку врагу.

— Если такое решение принято, то уже ничего не сделаешь и паниковать или нагнетать бессмысленно. Каждый должен определиться со своей ролью — “активная”, то есть защитная, или “пассивная” — то есть эвакуация… Паника и эмоции – результат работы российского ИПсО. Каждый раз, когда у вас начинает гореть, помните — над этим работают офицеры Российской Федерации, — выражает мнение военный аналитик Тарас Чмут.

О небольшой вероятности нового обострения говорит военный эксперт Игорь Козий. По его мнению, российских военных сложно будет убедить в необходимости ведения масштабных боевых действий против Украины.

– Да, есть накопление военной техники. Металл есть металл, в него нужно посадить еще и людей… Никто умирать за чьи-то амбиции не хочет, – объясняет Козий.

Что говорят силовики?

Министерство иностранных дел, Минобороны, премьер-министр Денис Шмыгаль и другие чиновники призывают украинцев не паниковать.

А Служба безопасности Украины призывает проверять всю информацию о возможной эскалации со стороны России.

— Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину, нашу свободу, независимость и достоинство, – говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, до 19 февраля полицию перевели на усиленный режим работы, что должно снизить риски дестабилизации ситуации в стране.

Президент также заявил, что на этой неделе намерен продемонстрировать единство Украины всему миру.

— Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, — сказал Зеленский.

Есть ли панические настроения?

Даже если эскалация маловероятна, пожалуй, осталось немного граждан страны, которые не задумались бы о ней.

Конечно, это бьет по нервам, что должно было отразиться и, например, на полках магазинов. Можно вспомнить 2014 год, когда во время Революции достоинства малейшая “утка” перерастала в пустые полки и длинные очереди.

В настоящее время ничего подобного не наблюдается. По крайней мере, об этом свидетельствует анализ заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

— Переговорил с утра с руководителями сетей по продажам оружия, топлива и с руководителями нескольких крупнейших сетей супермаркетов. Так сложилось, что меня многие знают и я многих знаю. Спрашивал одно и то же – есть ли какая-то паника, очереди, ажиотажный спрос на продукты первой необходимости, топливо? Разбирают ли охотничье оружие, патроны? Ответ у всех был один – нет! – пишет Геращенко.

Многие украинцы готовы оказывать и сопротивление в случае масштабной эскалации. Опрос КМИС свидетельствует, что оказывать вооруженное сопротивление готовы 37,3% украинцев. Еще 25% — участвуя в акциях общественного сопротивления.

В целом сопротивляться российским оккупантам готовы около 57,5% граждан Украины.

Спокойно воспринимать ситуацию – вот, что каждый из нас должен делать сегодня. Рекомендации по эвакуации граждан — вопрос внутренней политики для каждого отдельного государства, а не гарантия нового вторжения России.

Тем более что РФ уже не впервые “бряцает оружием” на границе Украины и недавно заявила, что возвращает войска в места постоянной дислокации.

Фото: Штаб ООС