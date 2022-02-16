У Кабинета министров подняли государственный флаг Украины. На мероприятии присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства. Об этом сообщают Факты ICTV.

Флаг поднимали военные почетного караула под исполнение хором государственного гимна.

Кроме того, в Борисполе в Киевской области при участии президента Украины Владимира Зеленского также прошла торжественная церемония поднятия флага.

Там, под сопровождение военного оркестра, глава государства исполнил гимн Украины.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают День единения. Ранее соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. День единения призван усилить консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях гибридных угроз, информационной войны и морального давления.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем единения и подчеркнул, что нас всех объединяет желание жить в мире и счастливо.