В среду, 16 февраля, в 10.00 начнется очередное заседание Верховной Рады. В повестке много вопросов ратификации международных соглашений.

В частности, народные депутаты должны проголосовать за ратификацию Соглашения между Украиной и Евросоюзом о совместном авиационном пространстве, Конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам, а также финансового соглашения про Городской общественный транспорт Украины с Европейским инвестиционным банком.

Кроме того, парламент рассмотрит выход Украины из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Рада сегодня переименует несколько населенных пунктов. Речь идет о селе Поминик Уманского района Черкасской области, поселке Ленинка Гайсинского района Винницкой области, селе Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области и селе Латовка Одесского района Одесской области.

Нардепы 16 февраля рассмотрят законопроект о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украины, если проголосуют за его включение в повестку дня.

Во второй половине дня народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.