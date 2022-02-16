Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Общее с ЕС авиапространство и выход из договоров СНГ: повестка дня Рады 16 февраля

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

В среду, 16 февраля, в 10.00 начнется очередное заседание Верховной Рады. В повестке много вопросов ратификации международных соглашений.

В частности, народные депутаты должны проголосовать за ратификацию Соглашения между Украиной и Евросоюзом о совместном авиационном пространстве, Конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам, а также финансового соглашения про Городской общественный транспорт Украины с Европейским инвестиционным банком.

Кроме того, парламент рассмотрит выход Украины из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Рада сегодня переименует несколько населенных пунктов. Речь идет о селе Поминик Уманского района Черкасской области, поселке Ленинка Гайсинского района Винницкой области, селе Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области и селе Латовка Одесского района Одесской области.

Нардепы 16 февраля рассмотрят законопроект о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украины, если проголосуют за его включение в повестку дня.

Во второй половине дня народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Читайте
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка