В Крыму приговорили журналиста Есипенко к 6 годам колонии и штрафу

Подконтрольный России Симферопольский районный суд вынес приговор украинскому журналисту, корреспонденту Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владиславу Есипенко.

Так, по данным Крым.Реалии, российский судья Длявер Берберов дал журналисту 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также приговорил его ко штрафу размером в 110 тысяч рублей (около 41 тыс. гривен).

Подконтрольное Кремлю обвинение запрашивало для журналиста 11 лет лишения свободы.

На приговор отреагировала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она заявила, что приговор является незаконным, и выступила с осуждением решения так называемого Симферопольского районного суда, подконтрольного Москве.

– Все обвинения в отношении гражданина Украины надуманы и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело сфабриковано. Приговор Владиславу Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом, – подчеркнула она.

Денисова обратилась к международному сообществу, призывая его отреагировать на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям.

Напомним, во время оглашения последнего слова Есипенко заявил, что “угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы”.

РФ обвинила украинского журналиста в “незаконном хранении и перевозке взрывного устройства”.

Корреспондент был задержан в марте 2021 года во временно оккупированном Крыму сотрудниками ФСБ.

Владислав Есипенко сообщил, что его пытали, в том числе – электричеством, чтобы добиться от него признательных показаний.

Источник: Крым.Реалии, Людмила Денисова

Фото: Владислав Есипенко