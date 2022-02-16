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Факты / Украина / Политика

В Крыму приговорили журналиста Есипенко к 6 годам колонии и штрафу

Анастасия Гевко редактор ленты
Владислав Єсипенко

Подконтрольный России Симферопольский районный суд вынес приговор украинскому журналисту, корреспонденту Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владиславу Есипенко. 

Так, по данным Крым.Реалии, российский судья Длявер Берберов дал журналисту 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также приговорил его ко штрафу размером в 110 тысяч рублей (около 41 тыс. гривен).

Подконтрольное Кремлю обвинение запрашивало для журналиста 11 лет лишения свободы. 

На приговор отреагировала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она заявила, что приговор является незаконным, и выступила с осуждением решения так называемого Симферопольского районного суда, подконтрольного Москве.

– Все обвинения в отношении гражданина Украины надуманы и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело сфабриковано. Приговор Владиславу Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом, – подчеркнула она.

Денисова обратилась к международному сообществу, призывая его отреагировать на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям.

Напомним, во время оглашения последнего слова Есипенко заявил, что “угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы”.

РФ обвинила украинского журналиста в “незаконном хранении и перевозке взрывного устройства”.

Корреспондент был задержан в марте 2021 года во временно оккупированном Крыму сотрудниками ФСБ. 

Владислав Есипенко сообщил, что его пытали, в том числе – электричеством, чтобы добиться от него признательных показаний.

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Источник: Крым.Реалии, Людмила Денисова

Фото: Владислав Есипенко 

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