Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то в первом туре наибольшее количество голосов набрал бы Владимир Зеленский — 24,6%, среди тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом.

Как следует из данных исследования, среди всех избирателей (учитывая тех, кто не определился и не намерен голосовать), Владимир Зеленский имеет 21,8%.

При этом 16,8% опрошенных проголосовали бы за Петра Порошенко (среди тех, кто не определился – 14,9%), Юлию Тимошенко – 9,9% (8,8%), Юрия Бойко – 8,3% (7,4%), а за Евгения Мураева проголосовали бы 6,9% (6,1%).

Следующими в рейтинге идут Игорь Смешко – 6,6% (5,8), Дмитрий Разумков – 6,2% (5,5%), Владимир Гройсман – 5,7% (5,0%), Олег Ляшко – 3, 1% (2,7%).

Остальные кандидаты имеют ниже 3%.

В исследовании отмечается, что по сравнению с прошлым месяцем поддержка Владимира Зеленского несколько возросла, тогда как Юрия Бойко — несколько снизилась. Поддержка остальных кандидатов почти не претерпела изменений.

Количество респондентов, которые затруднились ответить на вопрос, составило 5,5%.

Антирейтинг кандидатов

Рейтинг тех, за кого бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах, продолжает возглавлять Петр Порошенко — 43% населения не поддерживает этого кандидата. На втором месте Юрий Бойко – около 36%, за Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского не голосовали бы 33%, а за Олега Ляшко – 23%. При этом 20% респондентов не поддерживают кандидатуры Виталия Кличко и Евгения Мураева.

Опрос по выборам в Верховную Раду

Если бы парламентские выборы проводились в следующее воскресенье, то 18,3% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, поддержали бы партию Слуга народа. Партию Европейская солидарность поддержали бы 17,1% опрошенных. За Батькивщину готовы голосовать 10,8%, партию Оппозиционная платформа – За жизнь – 9,7%.

Партию Разумкова Разумная политика поддерживают 5,9%, когда партию Мураева Наши – 5,5%.

За партию Сергея Притулы 24 августа готовы проголосовать 5,3%, за партию Сила и честь – 5,2%, Радикальную партию – 4,7%, партию Украинская стратегия Гройсмана – 4,0%, партию Шария – 3,4%, партии УДАР Виталия Кличко и ВО Свобода – по 2,8%.

Рейтинг других политических сил – не больше 2%.

Социологическое исследование проводилось в период с 12 по 13 февраля 2022 года. Количество респондентов составило 2 тыс. человек по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

В декабре прошлого года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения досрочных выборов в Верховную Раду нужны юридические основания и существенные политические кризисы. Однако тогда признаки для обоих факторов отсутствовали.