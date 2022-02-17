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Факты / Украина / Политика

Карантин и увеличение расходов на оборону: повестка дня Рады 17 февраля

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

Очередное заседание Верховной Рады в четверг, 17 февраля, начнется традиционно в 10.00. В повестку дня парламента внесен законопроект относительно урегулирования вопроса введения карантина в Украине и изменения в закон о госбюджете на 2022 год, которым предусматривается увеличение расходов на оборону.

На второе чтение вынесены изменения в некоторые законы по усовершенствованию гражданской защиты (№5608), а также в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности (№5498 и 5499).

Другие вопросы второго чтения:

  • проект закона об облачных услугах (№2655);
  • проект закона об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (№5202-д);
  • изменения в раздел V Заключительные положения закона О регулировании градостроительной деятельности по упрощению размещения технических средств электронных коммуникаций (№5811).

Также нардепы рассмотрят проект постановления о некоторых вопросах защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) и сохранения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги (№3447).

В начале января группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №6508, которым предлагается ограничение сроков карантина двумя месяцами.

В то же время, в случае неблагоприятной эпидемической ситуации Кабинет министров может принять решение о продлении карантина.

Кроме того, установление карантина на территории, расположенной в пределах более шести областей, вводится по согласованию с СНБО.

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