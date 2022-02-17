Рада ратифицировала соглашение Украины с ЕС об открытом небе

Верховная Рада 311 голосами нардепов ратифицировала Соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве, которое еще называют авиационным безвизом.

Речь идет о принятии в целом проекта закона О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве (№0144), которое 12 октября 2021 года подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол председательствующей в Совете ЕС Республики Словения Томаж Менцин во время саммита Украина – ЕС.

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