Рада решила на следующей неделе работать в пленарном режиме

На следующей неделе, с 22 по 25 февраля, Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, а с 1 по 4 марта народные депутаты будут работать с избирателями в округах. Народные депутаты проголосовали за соответствующие изменения в календарный план проведения седьмой сессии.

Нардепы в выступлениях поддержали предложение, которое даст обществу четкий сигнал, что парламент в эти нелегкие времена работает.

Согласно календарному плану, в марте будет только одна пленарная неделя – с 15 по 18 число.

На заседании 17 февраля Верховная Рада ратифицировала важный документ — Соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве, которое еще называют авиационным безвизом.

Оно открывает большие возможности не только для украинских авиаперевозчиков, но и для туристов, поскольку будет больше рейсов и более широкая география путешествий.

Также сегодня парламент со второй попытки принял отставку Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Сенниченко возглавлял ФГИУ с 18 сентября 2019 года. О своей отставке он сообщил еще в конце ноября 2021 года.