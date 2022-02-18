Агрессора пора остановить: Кличко выступил в земельном парламенте Баварии

Украина в опасности – пора стать рядом – с такой речью выступил мэр Киева Виталий Кличко в земельном парламенте Баварии перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

– Через Украину сегодня проходит линия глобального противостояния между демократией и авторитаризмом. Демократическая, успешная и ориентированная на членство в ЕС и НАТО Украина расценивается Россией как опасность для российского авторитаризма, – сказал он.

По его мнению, весь цивилизованный мир должен остановить агрессора, не дать ему диктовать свою политическую волю, шантажировать Украину – без этого невозможны стабильность и мир в Европе.

– Да, я уверен, что агрессора можно остановить. Мы видим, что Путин понимает только доводы, подкрепленные силой. Поэтому к дипломатическим усилиям необходимо добавить существенное ужесточение санкций против России. И усилить военное сотрудничество партнеров с Украиной. Я хочу отметить это, именно здесь – в Германии. Стране, которую я очень уважаю и которая была для меня вторым домом, – отметил мэр Киева, обращаясь к немецким депутатам.

Кличко сказал, что санкции могут иметь негативные последствия и для тех стран, которые их применяют, однако это единственное мощное средство, чтобы заставить агрессора остановиться.

– Если они смогут предотвратить кровопролитие в центре Европы, разве это не более важно, чем временные бытовые и экономические неудобства?! Пусть задумаются об этом те, кто выступает за продолжение реализации Северного потока-2. Потому что нельзя декларировать приверженность высоким принципам и усиливать свою энергетическую зависимость от России. Понимаю, насколько сложен для Германии вопрос о поставках оружия в Украину. Но я призываю вас понять, что в Европе сегодня сложилась очень опасная ситуация. И она требует чрезвычайных действий! – сказал мэр Киева.

По его словам, Украине, чтобы эффективно противостоять агрессору, нужна масштабная практическая поддержка западных партнеров.

– Это отвечает нашим общим интересам. Поскольку без остановки агрессора невозможно построить новую архитектуру европейской безопасности, невозможно развивать сотрудничество между странами Европы на основе демократии. Сильных не атакуют. Их уважают и боятся. Поэтому мы должны быть сильными – весь демократический мир! Чтобы показать, что наши принципы, международное право и безопасность – это не пустые слова. Что мы за них будем сражаться и не дадим уничтожить! – подытожил Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинает работу 18 февраля.

Главной темой форума в этом году станут глобальные вызовы – пандемия и климатический кризис, защита демократии, а также регламентация новейших технологий. Будут обсуждаться и активизация Трансатлантического альянса, растущее напряжение в Восточной Европе, ситуация в горячих точках мира и роль ЕС в преодолении этих кризисов.

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Источник: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко