Дмитрия Киселева внесли в черный список Минкульта

Российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение в отношении Киселева было принято накануне на основании решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 10 февраля 2022 года.

МКИП вносит изменения в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Ранее мы писали, что в 2021 году из черного списка Минкульта исключили 55 человек. Всего за прошлый год в черный список Минкульта попали 103 человека.

В частности, из черного списка исключили российского певца Филиппа Киркорова и участников российского фильма Солнцепек.

Сейчас в списке лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, находится 209 человек.

Фото: Дмитрий Киселев