Министр обороны Резников призвал украинцев не доверять фейкам касательно событий в ОРДЛО

Украина призывает не доверять дезинформации, распространяющейся на территории РФ и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, связанной с якобы подготовкой наступления ВСУ.

Об этом 18 февраля заявил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что наше государство ценит жизнь каждого гражданина и не планирует никаких агрессивных действий.

– Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам. Все мероприятия в зоне проведения ООС носят исключительно оборонительный характер. Украина четко придерживается своих обязательств и выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта, — заявил министр.

Алексей Резников также добавил, что инсценировка РФ является не только способом оправдать свои преступления, но и очередным проявлением информационной войны.

– Еще раз обращаюсь к гражданам – не верьте фейкам и не бойтесь. Украинская армия готова дать отпор врагу, но будет действовать в рамках договоренностей и ни в коем случае не будет создавать опасности для людей, — подытожил глава Минобороны.

Угрозы дезинформации

О том, что Россия может перейти от провокаций и дезинформации к эскалации против Украины, 18 февраля заявила глава германского МИД Анналена Бербок.

Она подчеркнула, что Германия, как и остальные страны Евросоюза, “не будет играть” в эту игру. Все усилия, по словам Анналены Бербок, направлены на поиск конструктивных решений кризиса в нормандском формате совместно с ЕС и НАТО.

Во время своего выступления она добавила, что поведение России ставит под вопрос архитектуру безопасности всей Европы.

Всем западным странам глава МИД Германии посоветовала “изменить формулировку” и называть кризис на границе российским, а не украинским.