В пятницу, 18 февраля, во время заседания Верховной Рады будут заслушаны доклады премьера Дениса Шмыгаля, а также глав Министерства обороны и Министерства финансов.

Заседание парламента традиционно начнется в 10.00. Трансляция будет доступна онлайн на сайте Факты ICTV.

Члены Кабинета министров выступят перед народными депутатами в рамках “часа вопросов к правительству”:

• министр обороны Алексей Резников расскажет о ситуации на украинских границах на фоне скопления войск РФ, а также о комплектовании Сил территориальной обороны;

• доклад министра финансов Сергея Марченко будет касаться финансирования важных вопросов, требующих срочного решения;

• премьер Денис Шмыгаль отчитается о состоянии энергетической безопасности Украины.

“Час вопросов к правительству” продлится в парламенте два часа: с 10.00 до 12.00.

Кроме того, в повестку дня заседания включены законопроекты: об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№№ 2683 – 2683-3); об установлении Дня Украинской Государственности (№ 5864); об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта (№ 6395); о соцзащите пожилых людей (№ 4285) и другие.

Есть в повестке дня и вопросы ратификации соглашений, а также переименования нескольких населенных пунктов в Украине.

На 13.00 запланировано оглашение запросов депутатов и выступления по разным вопросам.

Следует отметить, что следующая неделя в Верховной Раде также будет пленарной (с 22 по 25 февраля). В то же время с 1 по 4 марта нардепы будут работать с избирателями.

Согласно календарному плану работы ВР, в марте будет только одна пленарная неделя (с 15 по 18 марта).