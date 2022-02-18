Сегодня, 18 февраля, в сессионном зале Парламента выступил маршалок Сената Польши Томаш Гродзкий. В своей речи с трибуны глава польской делегации выразил поддержку Украине. Об этом сообщают Факты ICTV.

Томаш Гродзький в начале речи заявил, что будет говорить именно на украинском языке.

Он сказал, что нет украинских корней, однако знаком со многими украинцами, которых война забросила на запад Польши – откуда он и родом.

– У меня множество друзей с украинской родословной. Однако даже если бы их не было, я все равно, как поляк, приезжал бы сюда без колебаний, руководствуясь обязанностью поддержать друзей, — подчеркнул Гродзкий.

Он напомнил известную поговорку, что друзья узнают в беде. По его словам, Польша солидарна в поддержке Украины.

Маршалок сказал, что польский народ из своей истории знает, что означает быть лишенными суверенитета.