Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Польша солидарна с Украиной: в Раде выступил маршалок Сената Польши

Василий Сафьянюк Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент Марта Бондаренко редактор ленты
Польша солидарна с Украиной: в Раде выступил маршалок Сената Польши

Сегодня, 18 февраля, в сессионном зале Парламента выступил маршалок Сената Польши Томаш Гродзкий. В своей речи с трибуны глава польской делегации выразил поддержку Украине. Об этом сообщают Факты ICTV.

Томаш Гродзький в начале речи заявил, что будет говорить именно на украинском языке.

Он сказал, что нет украинских корней, однако знаком со многими украинцами, которых война забросила на запад Польши – откуда он и родом.

– У меня множество друзей с украинской родословной. Однако даже если бы их не было, я все равно, как поляк, приезжал бы сюда без колебаний, руководствуясь обязанностью поддержать друзей, — подчеркнул Гродзкий.

Он напомнил известную поговорку, что друзья узнают в беде. По его словам, Польша солидарна в поддержке Украины.

Маршалок сказал, что польский народ из своей истории знает, что означает быть лишенными суверенитета.

— Мы знаем, что такое порабощение народа и советское иго, от которого мы освободились 30 лет назад. Хочу заверить вас от имени всего польского народа – мы сделаем все, чтобы никто не посмел нарушать суверенитет Украины, территориальную целостность. Вы можете рассчитывать на нас, верных друзей, – заверил глава польской делегации.

Фото: Факты ICTV

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка