64% украинцев уверены, что наши Вооруженные силы смогут отбить нападение России, если она все же решится на масштабную агрессию.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

Так, почти 20% респондентов оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения РФ как высокую, 33% – как среднюю, 20% – как низкую. Четверть опрошенных (25%) считают, что нет никакой опасности.

Стоит отметить, что существенно отличается статистика по регионам. Например, на Востоке страны тех, кто видит угрозу со стороны РФ, больше — 42%, а на Западе — 14%.

Треть респондентов не уверены, что Украине удастся отбить нападение. Кроме того, на Западе и в Центре люди больше верят в Вооруженные силы, а на Востоке — относительно меньше.

Согласно данным соцопроса, в последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%. В то же время с 58% до 64% ​​выросла уверенность, что Украина сможет отбить нападение российских войск.

В опросе принимало участие население от 18 лет. Всего было опрошено 1 722 респондента. Сроки проведения: 16-17 февраля 2022 года.

Источник: Рейтинг

Фото: штаб ООС