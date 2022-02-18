Рада предлагает Зеленскому лишить Путина госнаград Украины

Верховная Рада голосами 265 парламентариев поддержала запрос народного депутата Оксаны Савчук к президенту Владимиру Зеленскому по поводу лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года.

– Парламент продемонстрировал единство в борьбе против захватчика! – написала Савчук в соцсети, комментируя решение Рады по ее запросу.

Политик напомнила, что у Путина есть государственная награда Украины в виде именного пистолета, подаренного ему Виктором Якуковичем (указ №975 от 27 октября 2010 года).

Таким же оружием награждены еще несколько российских чиновников:

бывший президент РФ Дмитрий Медведев (дважды) – указ №803 от 10.08.2010, №897 от 01.09.2011;

экс-министр обороны России Анатолий Сердюков – указ №4 от 04.01.2012;

мэр Москвы Сергей Собянин (дважды) – указ №915 от 20.09.2010, №1142 от 18.12.2010;

директор Службы внешней разведки РФ и первый замминистра иностранных дел России Вячеслав Трубников – указ №148 от 20.02.2003.

Отличие президента Украины Именное огнестрельное оружие основано в 1995 году. Таким оружием награждают за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы.

Сегодня заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что народными депутатами внесено 114 запросов, из них к президенту Украины – восемь, к органам Верховной Рады – один, к правительству – 54, к другим органам госвласти и местного самоуправления – 38.

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Источник: Оксана Савчук