Украинский атташе по вопросам обороны завтра, 19 февраля, посетит финальные мероприятия на российско-белорусских учениях Союзная решимость-2022. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр обороны Алексей Резников.

Министр подчеркнул, что белорусский народ близок Украине и никакая агрессия Украины в отношении Беларуси невозможна в принципе, ведь за такое “нас проклянут наши потомки”.

По словам министра, в Украине на разных полигонах сейчас продолжаются военные учения ВСУ.

Глава оборонного ведомства напомнил, что 16 февраля в Ровенской области находился белорусский атташе по вопросам обороны.

— Украинский атташе по вопросам обороны на следующий же день после нашего разговора посетил обучение в Беларуси. 16 февраля мы принимали в Ровенской области белорусского атташе по вопросам обороны, который наблюдал за нашими учениями, — сказал Резников.

Отметим, что такие визиты атташе по вопросам обороны проходят в соответствии с соглашением между правительством Украины и Республикой Беларусь, которое было подписано в 2001 году.

Напомним, что 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения Союзная решимость-2022.

15 февраля Россия заявляла о возвращении в гарнизоны подразделений Южного и Западного военных округов после совместных российско-белорусских учений Союзная решимость-2022.

16 февраля Минобороны РФ заявило о продолжении отвода своих войск – на этот раз после завершения учений в оккупированном Крыму.