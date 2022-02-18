В пятницу, 18 февраля, в зале заседаний Верховной Рады Украины состоится традиционный “час вопросов к правительству”, во время которого нардепы заслушают сразу троих представителей Кабинета министров.

Заседание парламента начнется в 10.00.

С трибуны ВР сегодня выступят с докладами:

• министр финансов Сергей Марченко – об обеспечении финансирования вопросов, требующих немедленного решения;

• министр обороны Алексей Резников – о ситуации на границах Украины, а также о состоянии комплектования Сил территориальной обороны ВСУ;

• премьер Денис Шмыгаль – о состоянии энергетической безопасности Украины.

В понедельник на согласительном совете фракций нардепы решили, что 18 февраля состоится расширенный “час вопросов к правительству”, который продлится два часа: с 10.00 до 12.00.

В повестку дня также включен ряд важных законопроектов:

• об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№ 2683 – 2683-3, повторное первое чтение);

• об установлении нового праздника – Дня Украинской Государственности (№ 5864, проект президента, первое чтение);

• о социальной защите пожилых людей (№ 4285, правительственный проект закона, первое чтение);

• о внесении изменений в некоторые законы Украины, направленные на обеспечение дополнительных гарантий соцзащиты ветеранов войны (№ 6350, правительственный проект закона, первое чтение);

• о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта (№ 6395, президентский законопроект, первое чтение);

• о противодействии нарушению прав в сфере труда (№ 5748, первое чтение); речь идет о противодействии мобингу (травле, унижению, давлению) в трудовом коллективе;

• об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий (№ 5253-1, повторное рассмотрение с предложениями президента Украины).

Есть в повестке дня и ряд законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами, а также с Евросоюзом.

Кроме того, к рассмотрению запланированы проекты постановлений о переименовании населенных пунктов в Украине.

Однако вряд ли народные избранники успеют все это рассмотреть, поскольку уже на 13.00 запланировано объявление депутатских запросов и выступления по разным вопросам.

Во время заседания парламента 17 февраля народные избранники уволили главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, а также ратифицировали соглашение Украины с Евросоюзом об открытом небе.

Кроме того, Верховная Рада поддержала предложение ограничить сроки карантина в Украине двумя месяцами.

На следующей неделе, с 22 по 25 февраля, ВР также будет работать в режиме пленарных заседаний.