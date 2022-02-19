Кулеба: Необходимо ввести санкции против России, не дожидаясь вторжения в Украину

Украина проводит переговоры о введении превентивных санкций против России. Произошедшие агрессивные действия РФ против Украины остаются безнаказанными, поэтому Россия должна понести ответственность за совершенное.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в рамках Мюнхенской конференции безопасности.

Министр подчеркнул, что есть основания ввести санкции против России уже сейчас, потому что ее системные действия, направленные на агрессию против Украины, остаются безнаказанными.

– Мы все видели раздачу паспортов (в ОРДЛО, – Ред.). Сейчас именно это используется в качестве претекста для “защиты своих граждан” российской армией. А Россия так и не была серьезно наказана за эту политику паспортизации, – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Украина ведет переговоры о введении санкций против России. Они состоялись в Мюнхене, однако министр не раскрыл подробностей встречи.

Вице-президент США Камала Гаррис подчеркнула, что Россия получит беспрецедентные экономические санкции в случае масштабного вторжения на территорию Украины.