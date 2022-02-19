Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мир после завершения Второй мировой еще никогда не был так близок к большому военному противостоянию. По словам Кличко, вероятность российского вторжения в Украину сейчас очень высока.

Об этом мэр Киева сказал в эфире одного из телеканалов.

Сейчас ситуация вокруг Украины является основной темой на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Безопасность в мире – это сегодня ключевой вопрос. И никогда мир, со времен Второй мировой, не был так близок к большому военному противостоянию. Вероятность российского вторжения в Украину очень высока. Особенно учитывая, что сегодня происходит на Донбассе, — сказал Кличко.

Он подчеркнул, что на конференции постарается донести всю серьезность ситуации международным партнерам Украины.

Накануне мэр Киева пообщался с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Кличко отметил важность получения помощи от партнеров, в частности оружия.

Блинкен заверил, что США продолжат поддерживать и оказывать помощь Украине. Анналена Бербок заверила, что Германия изучает пакет возможной помощи Украине.

– Мы стоим рядом с украинцами. Поэтому, когда пришла просьба о шлемах, мы посмотрели, что можем сделать, и прислали 5 тысяч шлемов. Простите, что так мало. Сейчас у нас уже другой список. Я искренне верю, что финансовая поддержка так же важна, как и поддержка в вопросах безопасности, – сказала глава МИД Германии.

Источник: сайт Виталия Кличко

Фото: пресс-служба Виталия Кличко