По итогам проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по вопросам безопасности можно четко говорить, что мир находится на стороне Украины.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Главное впечатление из Мюнхена: мир однозначно на стороне Украины. Не только в словах, но и в делах, — подчеркнул он.

Министр рассказал, что на полях конференции его спрашивали, есть ли еще окно для дипломатии в разрешении российско-украинского вооруженного конфликта.

– И мой ответ утвердительный: да. Мы видим, что происходит на фронте. Мы видим, что делает Россия. Но дипломатия продолжает работать. И мы скоординировали с ключевыми партнерами шаги, которыми мы будем держать Россию на дипломатическом треке, — отметил Кулеба.

Он напомнил о запланированной встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Кулебы, также будут проходить телефонные разговоры мировых лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский озвучил в Мюнхене инициативу по созыву саммита постоянных членов Совбеза ООН с участием Турции и Германии.

В связи с этим Кулеба заверил, что каждая малейшая возможность удержать РФ на пути дипломатии при поддержке партнеров будет использована.

– Но это не значит, что мы не должны готовиться к любым сценариям. Мы готовы, мы сильны, как никогда с 2014 года. Поэтому наши задачи по укреплению обороноспособности и применению санкций никто не отменял, – добавил министр.

Как известно, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности-2022 президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму, согласно которому наше государство лишилось ядерного оружия.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал страны Запада дать четкие ответы относительно перспектив членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Зеленский заверил, что Украина готова проводить переговоры о завершении войны на Донбассе во всех возможных форматах и на всех площадках.