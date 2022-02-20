Состав участников международного формата Крымская платформа пополнится еще одним государством. О своем намерении присоединиться к этой инициативе сообщил Лихтенштейн.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что Лихтенштейн не участвовал в учредительном саммите Крымской платформы, состоявшемся в августе прошлого года в Киеве.

– Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе. Это государство не участвовало в учредительном саммите Крымской платформы, но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям, — подчеркнул Кулеба.

Как известно, 23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы. Это международный формат, цель которого – возвращение вопроса временно оккупированного Крыма в мировую повестку дня и деоккупация полуострова.

В саммите приняли участие представители 46 государств и международных организаций.

Следует отметить, что представителей ООН на саммите не было. В ноябре упоминание о Крымской платформе впервые удалось включить в проект резолюции Генассамблеи ООН. Этот документ касался ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

На август 2022 года запланирован новый саммит Крымской платформы на уровне парламентских делегаций государств мира.