Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

МВД: В Киеве наемники РФ хотели собрать проплаченный митинг для “картинки” российским СМИ

Юля Захарченко редактор ленты
Фейкові новини, центр протидії дезінформації

В День годовщины гибели Героев Небесной сотни российские наемники планировали собрать многолюдный митинг под зданием Офиса президента в Киеве. Они хотели сделать фотографии и видео для российских пропагандистских телеканалов.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что работники Национальной полиции провели пять обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов.

– Сегодня днем ​​за деньги (российские наемники, – Ред.) планировали вывести под Офис Президента от 1,5 до 2,5 тыс. человек, которые во время обострения агрессивных действий РФ должны были демонстрировать ряд слоганов и лозунгов: Нет войне с Россией и “Украина, не убивай своих граждан”, – рассказал он.

Геращенко отметил, что после проведения профилактических бесед граждане пообещали прекратить собирать проплаченные митинги в интересах России.

— К сожалению, в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов, чем активно пользуются в своих интересах как нечестные украинские политики, так и страна-агрессор. Какой позор, когда в Киеве через интернет можно заказать проплаченный митинг с любыми лозунгами, — обратил внимание советник министра внутренних дел.

Геращенко призвал правительство принять закон об уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных акций протеста.

Читайте
СБУ готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации в Украине - Баканов

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка