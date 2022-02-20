В День годовщины гибели Героев Небесной сотни российские наемники планировали собрать многолюдный митинг под зданием Офиса президента в Киеве. Они хотели сделать фотографии и видео для российских пропагандистских телеканалов.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что работники Национальной полиции провели пять обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов.

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– Сегодня днем ​​за деньги (российские наемники, – Ред.) планировали вывести под Офис Президента от 1,5 до 2,5 тыс. человек, которые во время обострения агрессивных действий РФ должны были демонстрировать ряд слоганов и лозунгов: Нет войне с Россией и “Украина, не убивай своих граждан”, – рассказал он.

Геращенко отметил, что после проведения профилактических бесед граждане пообещали прекратить собирать проплаченные митинги в интересах России.

— К сожалению, в Украине до сих пор нет уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных митингов, чем активно пользуются в своих интересах как нечестные украинские политики, так и страна-агрессор. Какой позор, когда в Киеве через интернет можно заказать проплаченный митинг с любыми лозунгами, — обратил внимание советник министра внутренних дел.

Геращенко призвал правительство принять закон об уголовной ответственности за организацию и финансирование проплаченных акций протеста.