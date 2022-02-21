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Факты / Украина / Политика

Для исключения Трухина и Кузьминых из фракции Слуга народа будут собирать подписи нардепов

Юля Захарченко редактор ленты
Слуга народу

Народным депутатам из парламентской фракции Слуга народа раздадут подписные листы для сбора голосов об исключении из состава фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила представитель фракции Слуга народа Юлия Палийчук на своем Telegram-канале. По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании.

– Народным депутатам от Слуги Народа раздадут подписные листы для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых, – говорится в заявлении главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

Ранее фракция осуществляла соответствующую процедуру, в частности, во время исключения из Слуг народа Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука.

ДТП с участием Трухина

Ранее народного депутата Александра Трухина исключили из партии Слуга народа. Его полномочия как главы Полтавской областной организации партии прекратили действовать.

В сети появилось скандальное видео с участием Трухина после автокатастрофы, которая произошла в конце августа 2021 года в Киеве.

На нем нардеп пытается договориться с правоохранителем об избегании ответственности. Он обратился с просьбой отойти в лес, чтобы поговорить с главой МВД.

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Фото: УНИАН

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