Для исключения Трухина и Кузьминых из фракции Слуга народа будут собирать подписи нардепов

Народным депутатам из парламентской фракции Слуга народа раздадут подписные листы для сбора голосов об исключении из состава фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила представитель фракции Слуга народа Юлия Палийчук на своем Telegram-канале. По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании.

– Народным депутатам от Слуги Народа раздадут подписные листы для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых, – говорится в заявлении главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

Ранее фракция осуществляла соответствующую процедуру, в частности, во время исключения из Слуг народа Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука.

ДТП с участием Трухина

Ранее народного депутата Александра Трухина исключили из партии Слуга народа. Его полномочия как главы Полтавской областной организации партии прекратили действовать.

В сети появилось скандальное видео с участием Трухина после автокатастрофы, которая произошла в конце августа 2021 года в Киеве.

На нем нардеп пытается договориться с правоохранителем об избегании ответственности. Он обратился с просьбой отойти в лес, чтобы поговорить с главой МВД.