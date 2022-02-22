Климкин: Путин хочет не завоевать Украину, а чтобы такого государства не было

Целью президента России Владимира Путина является дестабилизация и коллапс Украины.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

— Для меня наибольший риск… вот представьте себе: электроэнергии нет, атаки на критическую инфраструктуру, пожары на газопроводах, интернета нет, связи нет. У россиян есть схемы того, как работают наши АЭС. Дополнительно представьте себе, что они организуют какое-нибудь шествие, как было в Славянске, а затем организуют провокацию вокруг него. Я не хочу никого пугать, но могу этот список через запятую еще долго продолжать, — сказал Павел Климкин.

Экс-глава МИД добавил, что президент РФ Владимир Путин не хочет остаться в истории как человек, который прошел на танках и оставил тысячи погибших.

– Он (Владимир Путин, – Ред.) хочет коллапса Украины. Он не хочет завоевать Украину, он хочет, чтобы нас не было вообще… Путин пойдет по пути дестабилизации, потом пойдут военные провокации, что приведет к еще большим дестабилизациям, а только потом пойдут российские войска, — сказал он.

В связи с этим Украина должна говорить со своими союзниками, которые имеют стратегии устойчивости перед провокациями и попытками дестабилизации.

21 февраля российский президент Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛДНР”, что было одобрено по итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ.