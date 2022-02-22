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Факты / Украина / Политика

США должны гарантировать Украине безопасное соглашение с элементами “ядерного зонта” — Климкин

Илья Нежигай редактор ленты
Павло Клімкін

Соединенные Штаты Америки должны предложить Украине соглашения о безопасности, подобные тому, которые от США имеют Япония и Южная Корея.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV сказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

— Соглашение по безопасности такое же, какое есть у японцев, и у Южной Кореи, которое будет предусматривать реальные гарантии безопасности. Возможно даже с элементами “ядерного зонта”, хотя это самое сложное. При этом нужно четко сказать Путину: Путин, чтобы ты не делал, но попасть в российскую зону влияния Украина не может, потому что этот вопрос украинцев – решать, что им делать, — сказал он.

Павел Климкин выразил надежду, что это во время сегодняшней речи скажет президент США Джо Байден.

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Источник: Свобода слова

Фото: Dreamstime

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