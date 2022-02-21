В Раде инициировали создание Парламентской Ассамблеи в формате трех стран

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк выступила с инициативой создания трехсторонней Парламентской Ассамблеи с участием Украины, Великобритании и Польши.

Об этом она заявила на согласительном совете 21 февраля.

– В контексте создания и развития нового трехстороннего альянса Украины, Великобритании и Польши выступаю с инициативой о создании трехсторонней Парламентской Ассамблеи в формате трех стран, – сказала нардеп.

Она подчеркнула, что уже обсудила эту инициативу с польскими коллегами.

По ее мнению, Украине сейчас важно стать активным участником международных переговоров, которые будут проходить в ближайшие дни по вопросам деэскалации ситуации, поскольку все решения, относящиеся к Украине, не могут приниматься без нее.

– Другими словами – никаких решений об Украине без Украины. Наша повестка дня должна стать частью мировой. А это – восстановление территориальной целостности Украины, членство в ЕС и НАТО, блок энергетических вопросов, реальная финансовая поддержка посредством прежде всего списания национальных долгов, – считает Кондратюк.

Создание трехстороннего альянса между Украиной, Польшей и Великобританией предусмотрено стратегией внешней политики Украины.

Впервые о новом политическом альянсе заявила в январе 2022 года глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.