Признание “ЛДНР” Россией создает риск прямого столкновения войск Украины и РФ – Фесенко

Признание президентом России Владимиром Путиным “независимости” так называемых ЛНР и ДНР создает риск прямого столкновения Вооруженных Сил Украины с российской армией.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV политолог Владимир Фесенко.

– По сообщениям российских источников, планируются законы о взаимопомощи. Это означает не только оружие, это означает официальное решение о введении русских войск, возможно, так называемых “миротворцев” на территорию ОРДЛО. Здесь уже возникнет риск прямого столкновения между российскими и украинскими войсками, — сказал он.

Владимир Фесенко добавил, что к этому риску Украине нужно готовиться как военно, так и дипломатически.

– Если Россия признает так называемые ЛНР и ДНР, тогда это означает полное разрушение Минских соглашений, – добавил эксперт.

Новость дополняется…