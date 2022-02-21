Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пребывания в Брюсселе призвал предоставить нашему государству перспективу членства в Евросоюзе, а также одобрить уже сейчас хотя бы отдельные санкции против России.

Об этом глава украинского МИД сообщил журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие.

– Я сказал коллегам, что лучшее стратегическое решение, которое они могут сейчас принять – это предоставление Украине европейской перспективы. Это будет четкий сигнал президенту Путину, что, что бы он ни делал, как бы он ни старался, движение Украины необратимо, и Украину никто не оставит один на один с РФ, — отметил Кулеба.

Он добавил, что предоставление европерспективы также стало бы важным сигналом для украинцев, что наше государство движется в ЕС.

Кроме того, во время встречи с министрами Дмитрий Кулеба поднял вопрос о введении новых антироссийских санкций за агрессию РФ против Украины.

– Я призвал Евросоюз принять сейчас по крайней мере отдельные санкции против Российской Федерации, поскольку для этого есть достаточно оснований. В связи с этим мы обсудили, что должно быть триггером, то есть спусковым крючком, для применения полного пакета санкций против России, — подчеркнул Кулеба.

По словам министра, Евросоюз демонстрирует готовность применить против РФ “полный пакет тяжелых санкций”. В то же время идет дискуссия, когда именно это должно произойти (т.е. какие действия России могут спровоцировать введение полного пакета санкций).

Кроме того, во время заседания в Брюсселе была достигнута договоренность, что Евросоюз предоставит Украине “комплексное предложение” в сфере укрепления кибербезопасности.

Кулеба уточнил, что из Брюсселя летит в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры с партнерами по поводу сдерживания агрессии РФ против Украины.