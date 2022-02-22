Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на вчерашнем внеочередном заседании Совбеза ООН заявил, что Украина ничего никому не отдаст, так как сейчас не февраль 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины при ООН.

Кислица сказал, что международно признанные границы Украины были и останутся неизменными несмотря на какие-либо заявления и действия России. По его словам, политическое руководство РФ несет полную ответственность за результаты своих решений.

— Нынешними и будущими решениями Россия легализует присутствие своих войск, которые фактически находятся на оккупированных территориях Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет разжигала войну, не в состоянии поддерживать мир, как она утверждает, — заявил Кислица.

Постпред отметил, что украинцы хотят мира. А еще Киев ожидает от партнеров четкой и оперативной поддержки. И только тогда можно будет понять, кто друг Украины, а кто и дальше будет сдерживать Россию только на словах.

— Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы никому ничего не должны. И никому ничего не отдадим. Никаких сомнений быть не должно. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Это уже другая страна. Другая армия. Одна цель — мир. Мир в Украине. Мир в Европе. Глобальный мир, — решительно заявил Сергей Кислица.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 51 Устава ООН Украина имеет неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону.

21 февраля Россия признала “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Источник: Постоянное представительство Украины при ООН

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН