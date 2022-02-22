Признание Кремлем независимости террористических формирований “Д/ЛНР” означает сознательный и односторонний выход Российской Федерации из Минских договоренностей.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и лидера Эстонии Алара Кариса, который сегодня находится в Киеве с официальным визитом.

В заявлении лидеры государств решительно осудили продолжающуюся с 2014 года вооруженную агрессию РФ против Украины, ультиматумы, а также угрозы применения силы, которые раздаются со стороны Москвы.

– Стороны заявляют, что признание Россией так называемых “Д/ЛНР” подтверждает сознательный односторонний выход из Минских договоренностей и является явным нарушением международного права, территориальной целостности Украины и самым серьезным ударом по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого Украина и ее партнеры активно работают, — подчеркивается в заявлении.

Зеленский и Карис призвали Россию выбрать путь дипломатии и деэскалации, прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине и вокруг нее, вывести свои войска с временно оккупированных украинских территорий и от границ нашего государства.

Президент Эстонии подтвердил непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно признанных границах.

Президенты отметили поддержку мирного и дипломатического решения кризиса вокруг Украины.

– Они подтверждают фундаментальное право каждой нации свободно выбирать свои меры безопасности и исключают любые попытки создать линии разграничения в Европе, — говорится в заявлении.

Как известно, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о “признании Л/ДНР”. Подписанный документ предусматривает якобы “охрану границ” ОРДЛО совместными усилиями РФ и “ЛДНР”.

22 февраля Госдума РФ одобрила ратификацию “договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с этими террористическими псевдообразованиями.

Лидеры Евросоюза в ответ на это анонсировали санкции против РФ. А президент США Джо Байден уже подписал указ о санкциях против “Д/ЛНР”. Речь идет о запрете торговли, инвестиций и финансирования псевдореспублик.