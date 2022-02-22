Мы не боимся и будем бороться дальше: Кличко обратился к киевлянам и украинцам

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и всем украинцам относительно российской агрессии против Украины. Он отметил, что своим признанием так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия фактически объявила войну Украине.

– Украина выбрала свой путь и будущее. И оно не в Российской империи, а в цивилизованном и демократическом сообществе стран. За этот выбор мы заплатили высокую цену и отстаиваем его уже восемь лет, отражая российскую агрессию. Ми не боимся и будем бороться дальше, — отметил он.

Виталий Кличко убежден, что партнеры Украины должны безотлагательно ввести весь пакет санкций против России, согласованный странами ЕС и НАТО.

Также он поблагодарил те государства, лидеры которых уже заявили о готовности применить такие санкции, и подчеркнул, что времени на разговоры нет. Мэр Киева убежден, что ползучую оккупацию, кровопролитие, провокацию и ложь со стороны России необходимо остановить.

Виталий Кличко подчеркнул, что украинцы сейчас должны быть единым фронтом и пройти это испытание решительно, чтобы сохранить государство.

21 февраля Россия признала “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

В прямом эфире президент РФ Владимир Путин подписал указы. Также он подписал с главарями луганских и донецких террористов “договоры о дружбе”.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам после признания Российской Федерацией террористических образований “ЛНР” и “ДНР”.

Он заявил, что последние действия Российской Федерации – это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.