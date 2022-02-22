22 февраля народные депутаты соберутся на пленарное заседание Верховной Рады в 10.00. Свой рабочий день они начнут с попытки принять повестку дня седьмой сессии.

Заседание Верховной Рады 22 февраля

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты:

№6416 — о закупках лекарственных средств;

№5610 — об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по трансплантации анатомических материалов человеку;

№6559 — о банках и банковской деятельности;

№5708, 5709 — о праве на гражданское огнестрельное оружие.

Во втором чтении народные депутаты планируют рассмотреть законопроекты №3196-д (о реформе Службы безопасности Украины) и №4212 (о запрете рекламы электронных сигарет).

С 22 по 25 февраля Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, а с 1 по 4 марта народные депутаты будут работать с избирателями в округах. Народные депутаты проголосовали за соответствующие изменения в календарный план проведения седьмой сессии 17 февраля.

Нардепы убеждены, что это даст обществу четкий сигнал, что парламент в эти нелегкие времена работает. Согласно календарному плану, в марте будет только одна пленарная неделя – с 15 по 18 числа.