22 февраля народные депутаты соберутся на пленарное заседание Верховной Рады в 10.00. Свой рабочий день они начнут с попытки принять повестку дня седьмой сессии.
Заседание Верховной Рады 22 февраля
В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты:
- №6416 — о закупках лекарственных средств;
- №5610 — об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по трансплантации анатомических материалов человеку;
- №6559 — о банках и банковской деятельности;
- №5708, 5709 — о праве на гражданское огнестрельное оружие.
Во втором чтении народные депутаты планируют рассмотреть законопроекты №3196-д (о реформе Службы безопасности Украины) и №4212 (о запрете рекламы электронных сигарет).
С 22 по 25 февраля Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, а с 1 по 4 марта народные депутаты будут работать с избирателями в округах. Народные депутаты проголосовали за соответствующие изменения в календарный план проведения седьмой сессии 17 февраля.
Нардепы убеждены, что это даст обществу четкий сигнал, что парламент в эти нелегкие времена работает. Согласно календарному плану, в марте будет только одна пленарная неделя – с 15 по 18 числа.