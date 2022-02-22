Пленарное заседание Верховной Рады 22 февраля традиционно начнется в 10.00. В первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №6416 о публичных закупках, в частности о закупках лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним.

Также медицинской тематики касается проекта закона №5610 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по трансплантации анатомических материалов человеку.

Кроме того, в первом чтении рассмотрят законопроекты №5708, 5708-1, 5709, 5709-1 о праве на гражданское огнестрельное оружие.

На рассмотрении в первом чтении в повестке дня также есть законопроект №6559 о банках и банковской деятельности. В то же время в повторном втором чтении рассмотрят проект закона №5125 о кредитных союзах.

Еще один законопроект №3196-д, который рассмотрят во втором чтении, касается реформы Службы безопасности Украины. Кроме того, 22 февраля народные депутаты могут окончательно запретить рекламу электронных сигарет, приняв законопроект №4212.

Сейчас Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. Но спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Раду готовы перевести на непрерывный режим работы, если возникнет такая необходимость.