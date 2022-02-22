На днях президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене на конференции по безопасности, сделал резонансное заявление по поводу Будапештского меморандума – документа, в рамках которого наше государство отказалось от третьего по размеру в мире ядерного арсенала.

Факты ICTV поинтересовались у политологов, как можно расценивать заявление главы государства, и может ли Украина аннулировать свои обязательства в рамках меморандума и восстановить ядерный статус.

Что заявил президент о Будапештском меморандуме

В субботу, 19 февраля, в Мюнхене Владимир Зеленский объявил, что Украина инициирует созыв консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума.

Как известно, на момент его подписания 5 декабря 1994 года в Будапеште гарантами выступили США, Великобритания и Россия. Последняя в 2014 году грубо нарушила все обязательства, захватив украинский Крым и начав войну на Донбассе. Впоследствии к меморандуму присоединились Франция и Китай.

Владимир Зеленский во время выступления отметил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов меморандума, и эти попытки не увенчались успехом. Сейчас же наше государство инициирует подобные консультации в последний раз.

– Если они (консультации, — Ред.) снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение, – подчеркнул президент.

На следующий день разъяснения по поводу заявления главы государства дал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина ожидает от мировых государств конкретных гарантий безопасности. Именно поэтому Киев хочет проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом.

В понедельник, 21 февраля, появилась информация, что Дмитрий Кулеба направил официальный запрос в рамках Будапештского меморандума к странам-членам Совбеза ООН “с требованием немедленно провести консультации относительно безотлагательных действий по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины”.

Ядерный статус Украины: возможно ли восстановление

Политологи, с которыми пообщались Факты ICTV по поводу заявления президента, отметили, что на теоретическое восстановление ядерного потенциала Украине потребовались бы годы и значительные финансовые ресурсы.

Более того, если бы Киев пошел на такой шаг, это спровоцировало бы крайне негативную реакцию западных партнеров Украины.

Как отметил политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович, подписанию Будапештского меморандума предшествовало присоединение нашего государства к Договору о нераспространении ядерного оружия. Это произошло 16 ноября 1994 года.

– В Будапештском меморандуме это четко отмечено: Украина присоединяется к этому договору, а дальше уже страны-подписанты предоставляют определенные гарантии, но эти гарантии предоставляются в контексте консультаций, — объяснил политолог.

По словам Рейтеровича, теоретически Украина может признать меморандум таким, что не выполняется, ведь фактически так и есть: страна-подписант, Российская Федерация, его неоднократно нарушала.

В то же время политолог подчеркнул, что о восстановлении ядерного потенциала не может идти речь. Во-первых, есть вопросы материально-технического характера: такой шаг потребует много денежных средств, соответствующую научную базу, создание полигонов, могильников и т.д.

А во-вторых, и это самое главное: касаемо даже теоретического восстановления ядерного статуса Украины выступят категорически против все наши западные партнеры.

Рейтерович обратил внимание на тот факт, что для Запада Договор о нераспространении ядерного оружия чрезвычайно важен, и постоянно предпринимаются попытки его максимально наполнить новым содержанием.

По мнению политолога, заявление Владимира Зеленского следует воспринимать как призыв к созданию новой архитектуры безопасности в Европе и мире с четкими гарантиями для Украины.

– Поэтому я не воспринимаю заявление президента как угрозу восстановить ядерный статус. Это больше, пожалуй, о создании новой архитектуры безопасности в Европе и мире, и там четко должно быть прописано место Украины, причем не такими положениями, которые были в Будапештском меморандуме. А играть в игры с восстановлением ядерного оружия – это оказаться среди стран-изгоев… Мы должны ясно понимать, что сейчас ядерное оружие нам не позволит вообще никак решить ситуацию, которая есть на Востоке Украины или в оккупированном Крыму, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Согласен с этим утверждением и политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также напомнил, что в 1994 году Украина взяла на себя обязательство в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Речь идет о том, что на территории нашего государства запрещено изготовление и размещение любого ядерного оружия и материалов, которые могут быть пригодны для его производства.

– Мы выполняли и выполняем взятые на себя обязательства по этому договору. И я надеюсь, что будем выполнять, что никому не придет в голову выходить из этого соглашения, потому что это может вызвать негативную реакцию международного сообщества, — объяснил Мусиенко.

Гарантии безопасности и будущее Будапештского меморандума

Как отметил в комментарии Фактам ICTV глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко, Будапештский меморандум де-факто уже не действует и был разрушен Россией в 2014 году.

По словам политолога, заявление Владимира Зеленского следует расценивать как заявку на то, что Украина имеет право пересматривать подобные несправедливые документы, на практике оказавшиеся никчемными. В этом контексте наше государство требует для себя значимых гарантий безопасности.

– И суть не в том, что мы можем отказаться от Будапештского меморандума. Он и так уже не работает. Он утратил свою актуальность еще восемь лет тому назад. Здесь заявление о другом: нам гарантии безопасности требуются больше, чем России. Вот в этом главный смысл заявления Зеленского. Не в ядерном оружии, а в том, что мы требуем новых значимых гарантий безопасности, — подчеркнул Фесенко.

Политолог уточнил, что теоретический отказ от Будапештского меморандума или заявление об его отмене не означает, что Украина сразу начнет создавать ядерное оружие.

– Мы бы вернули себе право на это. А чтобы создать ядерное оружие, нужны годы и огромные финансовые ресурсы, — добавил Фесенко.

А политический консультант Александр Мусиенко изложил свое видение того, как могла бы поступить Украина на фоне военной эскалации со стороны России и нарушения положений Будапештского меморандума. По мнению политолога, следует не выходить из меморандума, а расширить его.

Александр Мусиенко напомнил о неоднократных сообщениях, что в оккупированном Крыму РФ размещает или может размещать ядерное оружие. Это прямое нарушение Будапештского меморандума, поскольку оккупированный полуостров – украинская территория.

– Именно поэтому я предложил бы инициировать консультации, на которых партнерам, США и Великобритании, другим государствам, которые, возможно, хотят присоединиться – Польше, Балтийским странам, Германии, Франции, предложить подписать дополнительный протокол к этому меморандуму, либо приложение, либо расширить его, вписав следующую формулу: что, во-первых, на территории оккупированных Крыма или Донбасса запрещено размещение и использование какого-либо ядерного оружия. И, во-вторых, зафиксировать дополнительные гарантии по безопасности для Украины. Какие – это уже исходит из того, что мы предложим в рамках европейской безопасности, о которой говорил президент, – подчеркнул Мусиенко.

Кроме того, политолог считает, что Киев должен принять к меморандуму отдельное заявление, в котором нужно описать нынешнюю ситуацию вокруг нашего государства и отметить, что, “глядя на Украину, у мира будет мало желания разоружаться”.

– Поэтому мы как государство, которое отказалось от ядерного оружия, стремимся к мирному и стабильному миру без распространения оружия массового уничтожения. И поэтому мы выступаем за то, чтобы странам, которые отказались (от такого оружия — Ред.), предоставлялись дополнительные гарантии безопасности, подтверждающие их территориальную целостность, суверенитет и право невмешательства в их внутренние дела. Начать с такого заявления и предоставить его для подписи всем, кто пожелает подписать. И дальше двигаться по такому пути. То есть, мы не предлагаем прекратить действие меморандума, мы предлагаем его несколько изменить, учитывая текущую ситуацию. И предлагаем действительно наработать систему гарантий для мировой безопасности, которая будет происходить как раз из Украины, — подытожил политолог.